Coronavirus, Salvini risponde alle parole di De Luca: 'Passa il tempo a infangare i morti, mi fa schifo' (Di giovedì 23 luglio 2020) parole durissime quelle pronunciate da Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca . Al termine di una conferenza stampa alla Camera, ha commentato l'intervento di ieri del governatore campano sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - LegaSalvini : CORONAVIRUS, #SALVINI CONTRO IL GOVERNO: '22 IMMIGRATI POSITIVI, GRAZIE AL GOVERNO TORNA IL CONTAGIO IN BASILICATA' - pietro30199674 : RT @GeMa7799: 'Perché il governo sparge infetti per l'Italia'. Coronavirus, il terrificante sospetto di Matteo Salvini ...'Il governo sta s… - SoniaLaVera : RT @Adri19510: MI SA CHE HA PROPRIO RAGIONE !!!! -