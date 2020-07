Cdm approva scostamento di bilancio da 25 miliardi. Nessuna decisione su proroga dello Stato di emergenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato lo scostamento di bilancio di 25 miliardi per il quale chiederà ora l’autorizzazione al Parlamento. In particolare, il ricorso all’indebitamento sarà di: - 25 miliardi di euro nel 2020; - 6,1 miliardi nel 2021; - 1,0 miliardi nel 2022; - 6,2 miliardi di euro nel 2023; - 5,0 miliardi di euro nel 2024; - 3,3 miliardi nel 2025; - 1,7 miliardi dal 2026.Dunque, al netto delle amministrazioni pubbliche, il nuovo livello di indebitamento sarà fissato all’11,9% del PIL nel 2020 e il debito pubblico si attesterà al 157,6% del PIL.La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su Twitter ha ... Leggi su blogo

presidenteFVM : RT @reuters_italia: Cdm approva nuovo scostamento di bilancio a sostegno dell'economia contro Covid-19 - Keynesblog : RT @reuters_italia: Cdm approva nuovo scostamento di bilancio a sostegno dell'economia contro Covid-19 - LuigiF97101292 : RT @reuters_italia: Cdm approva nuovo scostamento di bilancio a sostegno dell'economia contro Covid-19 - reuters_italia : Cdm approva nuovo scostamento di bilancio a sostegno dell'economia contro Covid-19 - DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #23luglio. Tra i temi: ??CdM approva uno scostamento di bilancio da 25 miliardi; ??#legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva Governo: Cdm approva ratifica ed esecuzione di accordi internazionali Agenzia Nova Cdm approva scostamento di bilancio da 25 miliardi. Nessuna decisione su proroga dello Stato di emergenza

- 1,7 miliardi dal 2026. Dunque, al netto delle amministrazioni pubbliche, il nuovo livello di indebitamento sarà fissato all’11,9% del PIL nel 2020 e il debito pubblico si attesterà al 157,6% del PIL ...

Cdm: approvata direttiva Ue su distacco lavoratori nelle prestazioni di servizi

Roma, 23 lug 08:57 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 22 luglio alle ore 22.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottos ...

- 1,7 miliardi dal 2026. Dunque, al netto delle amministrazioni pubbliche, il nuovo livello di indebitamento sarà fissato all’11,9% del PIL nel 2020 e il debito pubblico si attesterà al 157,6% del PIL ...Roma, 23 lug 08:57 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 22 luglio alle ore 22.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottos ...