Bimba di 4 anni muore per il caldo in auto: la madre si era addormentata ma le dinamiche sono da chiarire (Di giovedì 23 luglio 2020) La mamma, dopo aver fatto un pisolino pomeridiano, si è resa conto dell’assenza delle due figlie, poi la tragica verità. Non è ancora chiaro come le bambine siano entrate nell’auto Una morte tragica quella di Laykn Petchenik, una bambina di 3 anni morta in macchina per le alte temperature mentre era assieme alla sorellina Olivia, … L'articolo Bimba di 4 anni muore per il caldo in auto: la madre si era addormentata ma le dinamiche sono da chiarire NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

