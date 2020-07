Ayrton Senna, rubata una collezione di cimeli: in manette i due presunti ladri (Di giovedì 23 luglio 2020) È durata pochi giorni l’avventura di due uomini accusati di aver rubato oltre 300 cimeli appartenenti al campione di Formula 1 Ayrton Senna. Dopo essersi andati per vari giorni nell’abitazione dove era tenuta la merce, i due presunti ladri sono stati bloccati dagli agenti che sono riusciti anche a recuperare parte della refurtiva. “Si è trattato di un’attività che va oltre al valore simbolico – afferma il tenente colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei carabinieri di Asti – perché si è sviluppata in collaborazione con il vicinato, che è stato di grande supporto nel segnalare la presenza di un’auto sospetta e di quanto stesse accadendo”. I cimeli erano stati esposti negli ultimi 16 ... Leggi su ilfattoquotidiano

