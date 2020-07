Ape24 – Umanità passepartout (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi calcola che nel mondo se ne servano già cinquantamila persone, di cui cinquemila nella sola Svezia. Parliamo di un chip racchiuso in una capsula di soli 16 millimetri che ha la funzione di sostituire cellulare e dispositivi tecnologici. La particolarità? E’ sottocutaneo. Con una piccola incisione la nostra vita potrebbe cambiare: niente più biglietti e patente da esibire, o carte di credito e chiavi di casa da portare con sé. Gli abbonamenti e i pass saranno in quel dispositivo che sarà impossibile dimenticare, perché viaggerà con noi e dentro di noi. E’ la nuova frontiera della tecnologia. A compiere decisi passi avanti in tal senso è stata la Dsruptive, società svedese che ha avviato da poco la sperimentazione del chip. Nel paese scandinavo l’implementazione è ... Leggi su anteprima24

