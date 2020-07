Tradimento in pausa di riflessione? Ecco cosa dicono Ross e gli psicologi (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Eravamo in pausa» è la frase che Ross usa per giustificare a Rachel il suo Tradimento o piuttosto la sua decisione di finire a letto con un'altra non appena lei gli aveva detto che aveva bisogno di un po' di spazio e di riflessione (visto che che lui, geloso del collega di lei, era andato fuori di testa con idee folli tipo «c'è qualcosa che non va tra di noi»). In quella scena, una delle più commentate e analizzate nella storia di Friends, Rachel scopre che Ross ha fatto sesso con un'altra donna mentre i due erano separati da poco (anzi da poche ore). Sconvolta, lo accusa di esserle stato infedele, ma lui è convinto che, dato che avevano deciso di prendersi una pausa, non ha fatto nulla di male e che la sua ... Leggi su gqitalia

Tradimento pausa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tradimento pausa