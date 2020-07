Serie A, Parma-Napoli 2-1: D’Aversa può tornare a sorridere, azzurri troppo distratti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Parma torna al sorriso, Napoli condannato alla sconfitta: al Tardini i ducali vincono 2-1.I gialloblu si riprendono quei tre punti che mancavano ormai da diversi turni, vittoria che permette agli emiliani di reagire dopo un periodo di crisi legata ai risultati. Tre rigori nella sfida tra i ducali e i partenopei: ad aprire le marcature un tiro dal dischetto di Caprari che porta in vantaggio i suoi a pochi istanti dal termine della prima frazione di gioco. Il pari degli azzurri porta la firma di Insigne che sempre dagli undici metri spiazza Sepe, la rete del definitivo 2-1 è opera di Kulusevski che all'85' si procura e trasforma l'ennesimo calcio di rigore della gara.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol

Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - GiulioPlus : RT @SkySport: PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ?? - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?? Il #Parma è salvo, 2-1 al #Napoli Tutte le reti su rigore. #Insigne risponde a #Caprari, poi #Kulusevski ?? - alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: #Parma-Napoli 2-1 in gol su rigore #Caprari, #Insigne e #Kulusevski. #Parma salvo - Sport_Mediaset : #SerieA, #ParmaNapoli 2-1: #Kulusevski regala la vittoria e la salvezza a D'Aversa. Al Tardini è la sfida dei rigor… -

Il Parma batte il Napoli e si salva. Nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Roberto D’Aversa superano quelli di Rino Gattuso per 2-1 e ...Altro calcio di rigore in Parma-Napoli, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel finale di gara, Kalidou Koulibaly si fa ingannare da Dejan Kulusevski e ...