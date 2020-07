Rising Phoenix: il docufilm con Bebe Vio arriverà il 26 agosto su Netflix (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rising Phoenix: La Storia Delle Paralimpiadi è il nuovo docufilm in arrivo su Netflix a partire dal 26 agosto. Il contenuto sarà disponibile in tutti i paesi in cui la piattaforma di streaming on-demand è attiva. Nel cast di questo nuovo docufilm c’è anche Bebe Vio, la campionessa paralimpica. Rising Phoenix racconta la storia di una delle manifestazioni sportive più seguite sul pianeta: i Giochi Paralimpici, ovvero l'equivalente dei Giochi Olimpici per atleti con disabilità fisiche. Il docufilm illustrerà un evento che ha contribuito a creare un movimento globale. Bebe Vio in Rising Phoenix.Nella pellicola ... Leggi su optimagazine

