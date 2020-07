"Razzista". Mastrangelo insultato ​dopo il selfie con Salvini - (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesca Galici È bastato un selfie con Salvini per esporre Luigi Mastrangelo all'odio social di sinistra; accusato di razzismo, la bandiera della pallavolo italiana si difende e non ci sta a passare per Razzista Tra Capitani ci si intende e non è una novita che Luigi Mastrangelo sia un sostenitore di Matteo Salvini. Basta aprire il profilo Instagram del leader della Lega e scorrere tra le sue foto per trovare un commento o un like del pallavolista. L'ex capitano della nazionale pochi giorni fa ha voluto anche ricondividere sul suo profilo un selfie inizialmente pubblicato su profilo di Matteo Salvini. "Oggi con Matteo Salvini, l'unico leader del panorama politico italiano", ha scritto Luigi ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : “Razzista”. Mastrangelo insultato ?dopo il selfie con Salvini - LucaSalvarani11 : RT @croazia1: ... MA STRONZO SI ! L’ex pallavolista Mastrangelo e le critiche per il selfie con Salvini: «Non sono razzista» ht… - lavocedialba : Luigi Mastrangelo: 'Razzista perché ho stima di Salvini? Ho giocato e vinto con atleti di ogni parte del mondo' - croazia1 : ... MA STRONZO SI ! L’ex pallavolista Mastrangelo e le critiche per il selfie con Salvini: «Non sono ra… - lunato57 : Ti sbagli caro Mastrangelo. Chi vota Lega È razzista. E un Meridionale che vota Lega È Razzista e coglione. E tu no… -