Paparazzati a cena: Zlatan Ibrahimovic in tackle tra Diletta Leotta e King Toretto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic irrompe tra Diletta Leotta e King Toretto, soprannome del pugile Daniele Scardina. In questa estate avara di gossip, si contano solo due presunti triangoli, quello di Alessia Marcuzzi-Stefano De Martino-Belen e quello di Scardina-Leotta-bionda misteriosa. Da un mese King Toretto e Diletta, che hanno trascorso la quarantena insieme nell'appartamento milanese della presentatrice tascabile, non appaiono più insieme: sembra che lui l'abbia tradita con una bionda di origine straniera. In assenza di "preziosi" commenti ufficiali, ci si può affidare solo all'arte della speculazione. La conduttrice di Dazn è stata paparazzata a cena con ... Leggi su iltempo

