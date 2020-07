Milano, un altro incidente in monopattino: 36enne trasportato in codice rosso in ospedale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Era piena notte, le 3.45, quando è caduto dal monopattino elettrico in sharing nei pressi della stazione, in via Vitruvio, sbattendo violentemente la testa. Un 36enne di origine tunisina, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei vigili di Milano, ha perso il controllo alla guida senza l’intervento di altri mezzi o senza alcuna anomalia del manto stradale. È stato trovato incosciente dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove poi le sue condizioni sono migliorate e non è in pericolo di vita. Si tratta dell’ennesimo incidente sui monopattini che a Milano, come in altre città d’Italia, si stanno diffondendo dopo il lockdown. ... Leggi su ilfattoquotidiano

