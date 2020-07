In giro a terrorizzare con scooter e coltello: fermato rapinatore seriale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 9 luglio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via Provinciale da due giovani che hanno riferito di essere stati rapinati del portafogli da un uomo armato di coltello a bordo di un motociclo. In seguito, il 16 luglio scorso, due persone si sono presentate presso il Commissariato Pianura per denunciare di essere state aggredite e rapinate in via Nelson Mandela da un uomo armato di coltello a bordo di uno scooter. Le descrizioni fornite dalle vittime hanno consentito ai poliziotti di raccogliere elementi nei confronti di Franco Maffei, 35enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato rintracciato in via Claude Monet presso la sua abitazione. L’uomo è stato sottoposto a fermo di ... Leggi su anteprima24

Quattro uomini sono finiti in manette dopo che i carabinieri della Stazione di Alassio sono riusciti a ricostruire varie azioni criminali commesse ai danni di cittadini di Alassio, Andora e Borghetto ...

