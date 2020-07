Il “freno d’emergenza” è la nuova arma in mano ai falchi? (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Europa ai margini della storia vive nella continua illusione di conoscere una “giornata storica” dopo l’altra: e nelle prime ore successive all’accordo sul Recovery Fund al Consiglio europeo molti leader hanno utilizzato l’aggettivo “storico” in riferimento a un’intesa presentata come rivoluzionaria. Certo, si apre la strada a una quota di debito mutualizzato attraverso i trasferimenti a fondo … Il “freno d’emergenza” è la nuova arma in mano ai falchi? InsideOver. Leggi su it.insideover

