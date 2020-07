Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo mentre si trovava in gita con il centro estivo Una tragedia si è consumata questa mattina presso il Parco Coronini di Gorizia. Un bambino di soli 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo della zona. Il piccolo si trovava in … L'articolo Gorizia, morto un bambino di 12 anni: era caduto in un pozzo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

danieledann1 : ?? #Gorizia: È morto il 12enne che era caduto in un pozzo di 30 metri nel parco Coronini Cromberg. Recuperato il cor… - Frankf1842 : RT @FQLive: #ULTIMORA Gorizia, bambino precipita in un pozzo al centro estivo. 'È morto' - tempoweb : Tragedia al centro estivo, bambino cade in un pozzo di trenta metri e muore #gorizia #22luglio #vigilidelfuoco… - aperegina61 : RT @FQLive: #ULTIMORA Gorizia, bambino precipita in un pozzo al centro estivo. 'È morto' - Beverari_M : RT @FQLive: #ULTIMORA Gorizia, bambino precipita in un pozzo al centro estivo. 'È morto' -