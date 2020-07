Decreto Rilancio legge: tutte le misure e gli aiuti confermati per le famiglie (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con l’approvazione definitiva avvenuta lo scorso 16 luglio in Senato il Decreto Rilancio è diventato legge. Il testo (L. n. 77/2020) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Il terzo provvedimento economico, dopo il Cura Italia e il Decreto Liquidità, era stato approvato in Consiglio dei Ministri il 13 Maggio 2020, e pubblicato in seguito in Gazzetta. Approdato poi in Parlamento per l’iter di conversione in legge, è stato approvato in prima battuta dalla Camera lo scorso 9 luglio. Fino all’ultimo step in Aula del ... Leggi su leggioggi

ItaliaViva : 'Il Turismo sarà un tema centrale nel prossimo decreto, il rilancio bis. Sul primo decreto è vero, c’era qualcosa c… - luigidimaio : Voglio ringraziare i parlamentari di maggioranza che hanno fatto un lavoro egregio migliorando il decreto rilancio… - nzingaretti : Bene soluzione Autostrade, decreto rilancio, legge elettorale, tenuta maggioranza su politica estera, accordo decre… - Annadrx00 : Anief su Orizzonte Scuola - Con il Decreto Rilancio arriva il precario usa e getta, il sindacato: 50 mila docenti e… - ternaordinata : @TgLa7 C'è chi ha licenziato lavoratori per giustificati motivi oggettivi : Il decreto rilancio funzionerà? -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Rilancio Decreto Rilancio: le novità per il Terzo settore nella legge di conversione Vita Via a BRIANZAReSTART, la risposta al Covid parte da un Patto per il rilancio

E si lega allo spinoso tema della semplificazione, sul versante amministrativo ed operativo. “Il Decreto legge del Governo, anche se migliorabile, ha inciso sugli appalti con la sospensione su alcune ...

Conto alla rovescia per il Bonus bici, sconto immediato del 60%: occhio alle truffe

Il Bonus mobilità, previsto dal decreto Rilancio e convertito in legge, si avvicina. Lo stanziamento che prevede la misura è di circa 210 milioni di euro e consentirà di finanziare l'acquisto di bicic ...

E si lega allo spinoso tema della semplificazione, sul versante amministrativo ed operativo. “Il Decreto legge del Governo, anche se migliorabile, ha inciso sugli appalti con la sospensione su alcune ...Il Bonus mobilità, previsto dal decreto Rilancio e convertito in legge, si avvicina. Lo stanziamento che prevede la misura è di circa 210 milioni di euro e consentirà di finanziare l'acquisto di bicic ...