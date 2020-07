Chi sarà il candidato sindaco di Salvini a Milano (Di mercoledì 22 luglio 2020) All’uscita del Senato, dove sono appena risuonati i peana per l’accordo sul Recovery fund, Matteo Salvini non la dà vinta a Giuseppe Conte, e minimizza le divisioni nel centrodestra. E guarda oltre. Il prossimo maggio a Milano si vota. Il capo della Lega ha già un candidato in mente come sindaco del Leggi su ilfoglio

NetflixIT : Alla scoperta dei Giochi Paralimpici, raccontati da chi ha provato l'emozione di viverli. Rising Phoenix: la storia… - simonabonafe : Dopo un lunghissimo negoziato di 4 giorni non stop, il Consiglio europeo ha trovato l’accordo. Ci sarà una risposta… - vladiluxuria : E quando tutto sarà finito e ritorneremo alla normalità le uniche distanze di sicurezza le manterremo dagli omofobi… - kaisaismyuwu : RT @NetflixIT: Alla scoperta dei Giochi Paralimpici, raccontati da chi ha provato l'emozione di viverli. Rising Phoenix: la storia delle Pa… - Bakaburg1 : RT @OGiannino: Tra esaltati come avessero vinto coppa del mondo, e chi delira di resa a chi vuol dettarle ordini, in parlamento quasi nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera