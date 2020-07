Berlusconi e le cene ad Arcore, Lele Mora racconta:”Aveva la mania di..” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nato il 31 marzo del 1955, Lele Mora è un personaggio televisivo e un ex agente dello spettacolo. Spesso è stato al centro del gossip, essendo stato anche manager di molti vip. Lo abbiamo anche visto qualche volta ospite nel salotto di Barbara D’Urso insieme ai figli. Proprio lo scorso anno, aveva rivelato con molto dispiacere, soprattutto per la sua famiglia, di avere un tumore maligno e che si sarebbe dovuto sottoporre a un ciclo di terapie. Ma ad oggi sembra che le sue condizioni siano ancora stabili e, di recente, ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi. L’ex agente ha voluto raccontarsi a 360 gradi, parlando anche del suo passato e del dolce ricordo che conserva della sua amicizia con Silvio Berlusconi. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato! “Ecco quale era la ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Berlusconi e le cene ad Arcore Lele Mora racconta:”Aveva la mania di..” - #Berlusconi #Arcore #racconta:”Aveva - clikservernet : Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania. E ciò che non ha mai osato chiedermi” - Noovyis : (Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania. E ciò che non ha mai osato chiedermi”)… - FQMagazineit : Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania. E ciò che non ha mai osato chiedermi” - CanesiCarlo : Ovvio la magistratura rossa e maledetta lo ha attaccato inventando fatti assurdi e squisitamente anche se veri , pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi cene Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania Il Fatto Quotidiano Berlusconi e le cene ad Arcore, Lele Mora racconta:”Aveva la mania di..”

Proprio per questo, si conoscevano molto bene e, nel corso dell’intervista, Lele Mora ha voluto svelare una mania che aveva Berlusconi durante le loro cene ad Arcore. “Aveva la mania delle ...

Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania. E ciò che non ha mai osato chiedermi”

Cene “tricolori”, ma senza “cortigiani perché il re la notte si ritrovava da solo con i suoi soldi”. Lele Mora torna a raccontare le notti di Arcore in compagnia di Silvio Berlusconi. In un’intervista ...

Proprio per questo, si conoscevano molto bene e, nel corso dell’intervista, Lele Mora ha voluto svelare una mania che aveva Berlusconi durante le loro cene ad Arcore. “Aveva la mania delle ...Cene “tricolori”, ma senza “cortigiani perché il re la notte si ritrovava da solo con i suoi soldi”. Lele Mora torna a raccontare le notti di Arcore in compagnia di Silvio Berlusconi. In un’intervista ...