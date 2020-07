Torrice, spaventoso incidente tra moto e auto: due feriti, uno è grave (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora sangue sull’asfalto. Stavolta è successo a Torrice (Fr), dove due uomini sono rimasti feriti in seguito ad un grave scontro tra una moto e un’auto. Entrambi i feriti erano in sella alla due ruote. Ad avere il peggio un 34enne di Veroli, elitrasportato in codice rosso presso il San Camillo di Roma, mentre è stato trasportato allo Spaziani del capoluogo un ventiquattrenne di Ceccano. Illeso il conducente dell’auto, un 36enne di Torrice. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Torrice, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

