Speravo de Morì Prima la serie su Francesco Totti su Sky nel 2021 video

Speravo de Morì Prima la serie tv su Francesco Totti arriverà nel 2021 su Sky. Tratta da Un Capitano di Paolo Condò. Pietro Castellitto sarà Totti. Dopo mesi di voci, indiscrezioni, mezze conferme adesso è ufficiale: Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv di Sky tratta da Un Capitano il libro di Paolo Condò edito da Rizzoli. Il titolo (almeno per ora) è Speravo de Morì Prima – La serie su Francesco Totti come annunciato durante gli Upfront di Sky. La serie in 6 episodi sarà diretta da Luca Ribuoli

