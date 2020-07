Serie B, giornata 36: Cremonese-Spezia (Di martedì 21 luglio 2020) Cremonese e Spezia scenderanno in campo venerdì alle 21.00. La gara tra queste due squadre sarà visibile in diretta su DAZN. Cremonese Nell’ultimo turno di campionato, i grigiorossi hanno strappato un pareggio contro il Perugia. Lo 0-0 dell’ultimo turno ha fatto scivolare la Cremonese al 13o posto, a un punto di distacco dall’Ascoli. Il pari fuori casa ha frenato la risalita della formazione di Pierpaolo Bisoli, che arrivava dalle tre vittorie consecutive, contro Pescara, Livorno e Chievo. Contro il Perugia, la Cremonese non è riuscita a sfruttare le occasioni create per sbloccare la gara. Ora i lombardi si trovano sopra dalla zona playout soltanto di due punti e dovranno stare attenti a non farsi recuperare da Pescara e Juve Stabia, a sole tre giornate ... Leggi su sport.periodicodaily

