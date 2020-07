Serie A, 35esima giornata: le designazioni arbitrali del 22 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 35esima giornata per le gare del 22 luglio. Le scelte arbitrali Continua la Serie A. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le 35esima giornata, per le sfide che si disputeranno il 22 luglio. Parma-Napoli Arbitro: Giua Assistenti: Colarossi – Affatato IV° uomo: Marinelli VAR: Massa AVAR: Passeri Inter-Fiorentina Arbitro: Giacomelli Assistenti: Fiorito – Villa IV° uomo: Doveri VAR: Banti AVAR: Schenone Lecce-Brescia Arbitro: Maresca Assistenti: Liberti – Rocca IV° uomo: Prontera VAR: Mariani AVAR: Giallatini Sampdoria-Genoa Arbitro: Guida Assistenti: Meli – Ranghetti IV° ... Leggi su calcionews24

