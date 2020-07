Recovery Fund, l’appoggio di Sassoli a Conte: «Il premier ha fatto onore all’Italia» (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)«La delegazione italiana è arrivata qui» a Bruxelles, «sul tavolo c’erano 170 miliardi, stanotte sono tornati con 209». È questa la sintesi del presidente del Parlamento europeo David Sassoli sui cinque giorni che hanno segnato il futuro dell’Europa. «Ma non è solo questa l’importanza che ha avuto l’Italia in questi giorni – aggiunge Sassoli – perché c’è stata una forte volontà di rafforzare la risposta europea, e devo dire, a detta di tutti, che la delegazione guidata dal presidente Conte con i suoi ministri ha davvero fatto onore ad un Paese fondatore dell’Unione». July 21, 2020 Recovery Fund, a ... Leggi su open.online

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - Giulio29375125 : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - pinpin68 : RT @AndreaScanzi: #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

Un gancio perfetto per i creativi della rete che, tra divertenti fotomontaggi e brevi didascalie, hanno invitato l’imprenditrice lombarda ad appoggiare le più disparate battaglie: «Ormai è palese che ...Il problema dell’Unione europea, come si è visto plasticamente in queste giornate di trattative febbrili sul Recovery Fund sul punto finalmente di chiudersi, è che al suo interno esistono almeno tre E ...