Lecce, Liverani: «Brescia una finale. Senza vittoria addio salvezza» (Di martedì 21 luglio 2020) Fabio Liverani ha analizzato in conferenza stampa la partita contro il Brescia: le parole del tecnico del Lecce Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha analizzato in conferenza stampa la partita contro il Brescia. GENOA – «Accettare la sconfitta di Genova non è semplice, ma non abbiamo tempo per recriminare. Io sono convinto che, al pari di quella di due giorni fa, anche contro il Brescia si tratti di una finale: se non si dovesse vincere i sogni salvezza svanirebbero, viceversa avremmo la possibilità di tenere viva la speranza». Brescia – «Dobbiamo disputare una gara attenta e rispettosa, consapevoli che anche il Brescia verrà qui a giocarsi le ... Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Lecce, Liverani: 'Calderoni out, da valutare Babacar e Farias. Su Mancosu...' - sportface2016 : #Lecce, le parole dell'allenatore Fabio #Liverani alla vigilia della gara contro il #Brescia - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Brescia? Se non vinciamo i sogni svaniscono': Il tecnico dei salentini: 'Sappiamo che contro il… - Leccezionaleit : Liverani: “Lecce, vincere unico obiettivo” - fdrp16 : Se porti sfiga faccio 800 chilometri in macchina Milano-Lecce e ti vengo a prendere a ceffoni fino a che diventi Li… -