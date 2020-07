In pensione a 71 anni con 5 anni di contributi: domanda e requisiti (Di martedì 21 luglio 2020) In pensione a 71 anni con 5 anni di contributi, è una misura che fa parte del nostro sistema previdenziale e permette l’accesso alla pensione alle persone che hanno maturato pochi contributi. In Italia la pensione di vecchiaia si percepisce a 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi. Ci sono casi rari che permettono di andare in pensione anche a 58 anni oppure con 15 anni di contributi, in altri invece, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 71 ... Leggi su notizieora

