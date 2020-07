Droga, sette arresti per spaccio tra Caserta e Benevento. In cella figlio di pregiudicato ucciso nel Sannio (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri di Caserta hanno arrestato sette persone – tre finite in carcere e quattro ai domiciliari – per associazione a delinquere finalizzata al traffico di Droga, nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’accusa per gli indagati è di aver creato un’organizzazione piccola ma ben strutturata, che avrebbe spacciato nel territorio del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano, ma anche nella confinante provincia di Benevento, ingenti quantità di droghe leggere e pesanti, tra cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish; lo stupefacente – è emerso – veniva acquistato nel napoletano, in particolare a Giugliano in Campania, e ... Leggi su anteprima24

wam_the : Droga e armi, sette arresti fra Caserta, Avellino e il nord Italia: i nomi - Valinapopcake : RT @whiskeybeige: Boris Giuliano aveva capito tutto sui traffici di droga di Cosa Nostra: fu il primo che sperimentò il “metodo Falcone”.… - Beatrice_27_ : RT @whiskeybeige: Boris Giuliano aveva capito tutto sui traffici di droga di Cosa Nostra: fu il primo che sperimentò il “metodo Falcone”.… - mentalmovies : RT @whiskeybeige: Boris Giuliano aveva capito tutto sui traffici di droga di Cosa Nostra: fu il primo che sperimentò il “metodo Falcone”.… - Corrado_snow : RT @whiskeybeige: Boris Giuliano aveva capito tutto sui traffici di droga di Cosa Nostra: fu il primo che sperimentò il “metodo Falcone”.… -