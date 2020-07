"Cari riformisti, perché volete buttare via le vostre idee votando Emiliano?" Parla Scalfarotto (Di martedì 21 luglio 2020) Roma. Non capisce, Ivan Scalfarotto, candidato alla presidenza della Regione Puglia per Italia viva, Azione e +Europa, la posizione di Fabiano Amati, che ieri al Foglio ha spiegato perché con i Cinque stelle, pur essendo dei “cialtroni”, bisogna allearsi. “La posizione di Amati, che è una persona in Leggi su ilfoglio

“La posizione di Amati, che è una persona intelligente ed è un riformista, è curiosa. Dice in sostanza che la distanza fra i Cinque stelle ed Emiliano è andata scemando. In realtà, su Ilva, Tap e ...

Guccinelli lascia il Pd dopo la scelta del candidato Sansa. «Decisione amara e sofferta»

Sarzana – È emozionato, duro e arrabbiato il tono con cui ieri Renzo Guccinelli ha annunciato l’addio al Pd, in una lettera inviata ai vertici regionali e locali del partito che ha contribuito a fonda ...

