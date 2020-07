Biella, incidente stradale, un morto e due feriti (Di martedì 21 luglio 2020) Una donna di 59 anni che ha perso la vita e due persone ferite: un uomo in codice rosso trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Torino e una terza persona portata all’ospedale di Ponderano in codice giallo. L’incidente è avvenuto sulla strada che da Salussola, nella piana biellese, che conduce al borgo del Brianco. Lo schianto intorno alle 13 di oggi. Il corpo della donna, che viaggiava su una vecchia 500 insieme all’uomo ferito gravemente, e’ stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Rilievi e accertamenti sulle cause dello scontro sono stati eseguiti dai Carabinieri di Salussola e dalla Polizia locale L'articolo Biella, incidente stradale, un morto e due feriti proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Biella incidente stradale, un morto e due feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Biella incidente Schianto mortale: perde la vita una donna di 59 anni, grave un uomo trasportato a Torino newsbiella.it Scontro frontale al Brianco di Salussola: un morto e due feriti di cui uno grave

Tragico incidente poco fa a a Salussola. In regione Brianco due auto, per cause ancora da accertare si sono scontrate: nell’urto, particolarmente violento, una persona è deceduta e altre due sono rima ...

Tragedia a Biella, uomo cade dal quarto piano di casa sua e perde la vita

BIELLA – Sono ancora tutte da chiare le cause del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, in cui ha perso la vita un uomo di Biella. Un pensionato, infatti, è caduto ...

Tragico incidente poco fa a a Salussola. In regione Brianco due auto, per cause ancora da accertare si sono scontrate: nell’urto, particolarmente violento, una persona è deceduta e altre due sono rima ...BIELLA – Sono ancora tutte da chiare le cause del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, in cui ha perso la vita un uomo di Biella. Un pensionato, infatti, è caduto ...