​Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Siena (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Siena e trasferito in un centro specializzato in provincia di Lecco. Si tratta di Villa Beretta, presidio di riablilitazione dell'ospedale Valduce dove potrà seguire le cure che potrebbero permettergli di recuperare i gravi danni a livello neurologico provocati dallo scontro della sua handbike con un tir il 19 giugno scorso nei pressi di Pienza. L'ambulanza con a bordo Zanardi e' partita nelle prime ore di questa mattina dal policlinico senese alla volta del centro lecchese scelto dalla famiglia che in questo mese ha sempre mantenuto la linea del silenzio assoluto. Il campione paralimpico era ... Leggi su agi

