Alex Zanardi dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: trasferito a Lecco per riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito da Siena a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Qui affronterà il lungo percorso per la riabilitazione dopo l'incidente con la sua handbike. Dal 19 giugno, l'ex pilota di Formula 1 era ricoverato a Siena dove "è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di …

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi è stato dimesso dell ospedale di Siena Wired.it Alex Zanardi trasferito a Villa Beretta, centro d’eccellenza per la riabilitazione

