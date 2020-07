Windows 10 e l'aggiornamento che rallenta i giochi: ecco come risolvere il problema (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli aggiornamenti di Windows 10 quest'anno hanno portato ad una serie di problematiche per diversi utenti. L'ultimo problema dovuto all'importante aggiornamento di maggio 2020 sembra stia causando caos per i giocatori, in quanto bloccherebbe le sessioni di gioco, mostrando l'errore ESENT.Sono molti gli utenti che riportano problemi durante un gioco: "Stavo giocando con Rainbow Six Siege" afferma un giocatore "e ho avuto un grosso problema di stuttering: da 150 fps sono passato a 40/50 fps, causando anche problemi al sistema operativo". Un altro giocatore fa riferimento al bug ESENT, dicendo "Ho riscontrato questo errore durante il gioco e il mio gioco inizia a scattare per alcuni secondi". Tuttavia è possibile eliminare questo bug semplicemente disinstallandolo.Alcuni aggiornamenti necessitano di ... Leggi su eurogamer

