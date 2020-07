Viaggi in Islanda, il sito che registra le urla online e le trasmette sull’isola (Di lunedì 20 luglio 2020) Registri un urlo a distanza, loro lo rilanciano in luoghi affascinanti in Islanda. L’idea di una campagna nazionale per stimolare il turismo. Promote Iceland è un ente islandese, in parte pubblico, che si occupa della promozione del turismo in Islanda. Da qualche giorno sta ricevendo apprezzamenti per un’originale idea alla base di una nuova campagna nazionale. “Looks like you need Iceland” (“pare che tu abbia bisogno dell’Islanda”) è il sito Internet di riferimento. In attesa di una più ampia e libera circolazione delle persone in Europa e nel mondo dopo l’emergenza Covid-19, l’idea è quella di descrivere l’Islanda come meta ideale di evasione e ristoro post pandemia. A suscitare l’interesse ... Leggi su bloglive

greencityit : Viaggi di gruppo sostenibili: arriva in Italia Huakai: Disponibili anche in Italia i viaggi Huakai, startup italo-s… - news_viaggi : L'Islanda ti invita a fare la Scream Therapy nella sua Natura Selvaggia - impronteviaggi : ALTIPIANI MERAVIGLIOSI TOUR CON GUIDA IN ITALIANO ?? 150€ di sconto a persona ?? ?? info@impronteviaggi.com #islanda… - leviedelnord : ISLANDA, ALTIPIANI MERAVIGLIOSI OFFERTA SPECIALE SCONTO 150,00 EUR per persona Viaggio di gruppo, partenze garanti… - silviastrips : Informazioni, spunti e consigli per organizzare un viaggio in #Islanda e poi bellissimi scatti... #viaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi Islanda Hai voglia di urlare? Vieni in Islanda. Ecco l'ultima campagna per il turismo Ninja Marketing Honda Adventure Roads torna con una nuova avventura nel 2021: destinazione Islanda

Seguendo le tracce dei precedenti tour in Norvegia e Sudafrica, Honda Adventure Roads tornerà a giugno 2021 per la sua terza edizione. Obiettivo, affrontare gli straordinari paesaggi vulcanici dell’Is ...

Filippo Tenti di Overland: “Il turismo riparte, ma dall’Italia”

Filippo Tenti l’avevamo già sentito qualche tempo fa, di ritorno da un bel viaggio nel cuore dell’Afghanistan. Questa volta lo troviamo impegnato in una delle sue avventure. “Siamo in Islanda per gira ...

Seguendo le tracce dei precedenti tour in Norvegia e Sudafrica, Honda Adventure Roads tornerà a giugno 2021 per la sua terza edizione. Obiettivo, affrontare gli straordinari paesaggi vulcanici dell’Is ...Filippo Tenti l’avevamo già sentito qualche tempo fa, di ritorno da un bel viaggio nel cuore dell’Afghanistan. Questa volta lo troviamo impegnato in una delle sue avventure. “Siamo in Islanda per gira ...