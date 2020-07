Temptation Island 2020, Ciavy: "Valeria? Non mi sono mai fidato di lei" (Di lunedì 20 luglio 2020) Ciavy e Valeria dopo essersi lasciati davanti al falò di Temptation Island 2020 non tornano sui propri passi, la loro relazione è ormai acqua passata. La storia d'amore tra Valeria e Ciavy è finita davanti al falò di Temptation Island 2020, i due alla fine della puntata hanno preso strade diverse e la loro storia è ormai acqua passata. L'ex coppia è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine sulla fine della relazione. Valeria e Ciavy avevano deciso di partecipare all'attuale edizione di Temptation Island per provare a ristabilire l'armonia perduta e capire se tra loro esistesse ancora amore, la sentenza ... Leggi su movieplayer

