Stefano De Martino, “Sei tornato insieme a Emma Marrone?” – la sua reazione (Di martedì 21 luglio 2020) Puntualissimo come ogni lunedì sera, anche ieri a Made in Sud è tornato Peppe Iodice, che come sempre ha fatto delle battutine a Stefano De Martino. Il comico napoletano questa volta ha fatto delle allusioni ad un surreale ritorno di fiamma tra il conduttore belloccio ed Emma Marrone. “Ti devo parlare fratello mio. Ci sarà un’estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso. Vai anche con le signorine sulle barche (Mariana Rodriguez). Ho sentito che c’è stato un ritorno di fiamma, ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo”. Ovviamente Stefanone ha negato: “Ma no, ma cosa dici, no. … Non ... Leggi su bitchyf

StraNotizie : Stefano De Martino, 'Sei tornato insieme a Emma Marrone?' - la sua reazione - AnthonyFesta86 : Stefano De Martino #MadeinSud - katya77474537 : @LegaSalvini La camicia aperta così solo se sei un manzo alla Stefano De Martino però ...se no fa tanto Mastro Pepp… - ilaria_tufano : Niente Stefano De Martino e niente #madeinsud nei palinsesti Rai. Piersilvio è il tuo momento fatti avanti che ti f… - Solesolesole4 : RT @Sudditi0: Stefano De Martino la tocca pianissimo a #madeinsud -