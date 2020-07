Schiave sessuali in Lombardia e Piemonte: nella setta degli insospettabili (video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Erano diventate Schiave sessuali come nel romanzo Histoire d’O. Una setta che sembra inventata, ma che operava da trent’anni tra la Lombardia e il Piemonte. Oggi, per le giovani donne, l’incubo è finito. L’Operazione Dioniso si è conclusa oggi, dopo due anni di indagini. Chi c’era dietro la psicosetta “Lui decide tutto, chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. Sceglie quali ragazze devono farlo divertire, se puoi o non puoi frequentare i nostri luoghi fatati. Lui è Lui . Noi lo chiamiamo Lui o il dottore, perché non possiamo nominare il suo nome, non ci è concesso”. È stato il racconto di una delle vittime della psicosetta a far scattare l’operazione Dioniso. Oggi è partita ... Leggi su secoloditalia

