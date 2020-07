Mkhitaryan si prende la Roma: la trequarti parla armeno (Di lunedì 20 luglio 2020) Henrikh Mkhitaryan ha convinto anche i più scettici con partite di alta qualità. L’armeno ha svoltato la trequarti della Roma: manca un gol per la doppia cifra La Roma nella seconda parte di stagione ha trovato in Mkhitaryan il punto di riferimento per risolvere le partite. L’armeno ha imposto la sua qualità sulla trequarti con prestazioni di alto livello. La sua capacità di dialogare con Dzeko e fare da collante tra centrocampo e attacco fa di lui un pietra prezioso in mano a Fonseca. Dopo un complicato periodo di ambientamento in Italia e una serie di infortuni, Mkhitaryan ha trovato continuità. Il suo rendimento recita: 9 gol e 4 assist in 20 partite totali, 14 dal primo minuto. ... Leggi su zon

WillDormer_ : @loria_davide @BiagioSdC Mkhitaryan uno dei pochi giocatori con attitudini da vincente che è stato comprato dalla s… - _goodtime__ : @AleCrisa86 Mkhitaryan prende palla dietro il CC, 30 metri senza che nessuno lo sfiori, uno due scolastico con Dzek… - thejario : RT @Gregriso: Pellegrini una partita buona ogni 10. Però chi lo critica non è romanista. Vedere la differenza quando prende la palla Mkhita… - Gregriso : Pellegrini una partita buona ogni 10. Però chi lo critica non è romanista. Vedere la differenza quando prende la pa… - boccoli88 : Mentre i giornali descrivono scenari apocalittici,io vedo una società che tiene Mkhitaryan,che prende a zero Pedro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan prende Mkhitaryan prende la Roma per mano: decisivo ogni 99 minuti RomaNews LIVE - Roma-Inter, le formazioni ufficiali. Ancora Kolarov nella difesa a 3, Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko

Mkhitaryan ha trovato il gol del momentaneo 2-1 al 56', ma Lukaku su rigore ha siglato la rete del pareggio all’88'. Su altre fonti Io l’ho vista chiaramente: Kolarov non prende assolutamente la palla ...

Roma, le pagelle di CM: Spinazzola vendetta di traverso. Ibanez, che sorpresa!

Pau Lopez 6: Non compie il miracolo su De Vrij, poi ha poco lavoro da svolgere per tutto il primo tempo se si esclude qualche occhiataccia a Sanchez e compagni ...

Mkhitaryan ha trovato il gol del momentaneo 2-1 al 56', ma Lukaku su rigore ha siglato la rete del pareggio all’88'. Su altre fonti Io l’ho vista chiaramente: Kolarov non prende assolutamente la palla ...Pau Lopez 6: Non compie il miracolo su De Vrij, poi ha poco lavoro da svolgere per tutto il primo tempo se si esclude qualche occhiataccia a Sanchez e compagni ...