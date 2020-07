"Lo devono fare i genitori a casa". Azzolina, virus e scuola: bufera in vista? (Di lunedì 20 luglio 2020) "La scuola dell'infanzia riaprirà a settembre". Lo conferma la ministra Lucia Azzolina, a margine di una visita all'istituto Massa di Milano. Nidi e materne, spiega la ministra dell'Istruzione, "è un segmento della scuola per cui noi abbiamo la massima attenzione, perché i bambini sono quelli che hanno sofferto di più durante il lockdown e non abbiamo parlato di distanziamento nella scuola d'infanzia nelle linee guida perché non può esserci". Soluzione? "Daremo più organico per quanto riguarda il personale. Noi ce la facciamo a riaprire a settembre, non servono solo gli allarmismi ma le proposte, lavorare a testa bassa con molta umiltà e portare risultati a casa. Anche le scuole dell'infanzia riapriranno a settembre e restituiremo la ... Leggi su liberoquotidiano

elenabonetti : Le #scuole devono riaprire. Non ci sono ragioni per non costruire un percorso possibile. Siamo tutti chiamati a far… - NicolaPorro : L'#Europa dice di evitare il #lockdown se dovesse tornare il #virus. Allora fino a oggi abbiamo scherzato? Dal 18 a… - cristianaprato : RT @Droghino: Non è che possono tutti laurearsi, fidanzarsi e fare carriera. Ci vogliono anche persone come me che nella vita si devono lam… - CampliFrancesco : @CarloCalenda @CarloCalenda per queste cose non ti credo.Sei un Renzi qualunque,come hai fatto ieri con l'olanda.… - OhWhatFun__ : RT @Droghino: Non è che possono tutti laurearsi, fidanzarsi e fare carriera. Ci vogliono anche persone come me che nella vita si devono lam… -

Ultime Notizie dalla rete : devono fare Aggregazioni laicali: Poli (Focolari), "i movimenti ecclesiali devono fare rete per essere sempre più presenti nei territori" Servizio Informazione Religiosa App IO per Bonus Vacanze: scarica e chiedi il voucher, come fare

che devono fare i conti con il calo degli arrivi dall’estero Il Bonus Vacanze può essere richiesto già dallo scorso 1° luglio. Prima di entrare nei dettagli della procedura per richiedere il bonus e ...

Post COVID: urgente un Piano nazionale di “rientro” delle liste di attesa e più coordinamento tra Stato e Regioni

Sfida per SSN è garantire sempre doppio registro di assistenza: pazienti Covid e NON Covid. La prima azione da mettere in campo è quella di fare subito chiarezza sui numeri, attraverso un puntuale dim ...

che devono fare i conti con il calo degli arrivi dall’estero Il Bonus Vacanze può essere richiesto già dallo scorso 1° luglio. Prima di entrare nei dettagli della procedura per richiedere il bonus e ...Sfida per SSN è garantire sempre doppio registro di assistenza: pazienti Covid e NON Covid. La prima azione da mettere in campo è quella di fare subito chiarezza sui numeri, attraverso un puntuale dim ...