Lecce, Rossettini racconta la paura: “Febbre alta e brividi di freddo. Ma non era Covid…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Rossettini torna a parlare dopo le settimane in cui in casa Lecce c'era stata un vero e proprio giallo. Il calciatore dei salentini era stato vittima di un malessere con febbre alta e brividi di freddo che non si attenuavano con i normali medicinali. Nelle scorse giornate era stato ricoverato in ospedale di Padova nel reparto di Malattie Infettive dove, a quanto pare, si è venuti a scoprire cosa veramente gli sia accaduto.Ai microfoni del sito ufficiale del club, il difensore ha spiegato nel dettaglio questo periodo davvero duro.Rossettini: "Febbre alta e brividi di freddo"caption id="attachment 992019" align="alignnone" width="455" Rossettini (getty images)/caption"Ora per fortuna i sintomi sono in fase di ... Leggi su itasportpress

Mediagol : #Lecce, il calvario di #Rossettini: “Il #Coronavirus, quel tampone e la #zanzara tropicale, vi racconto…” - DiMarzio : #Lecce, #Rossettini torna in città per seguire un programma di recupero personalizzato. E racconta la sua esperienza - cmdotcom : #Lecce, #Rossettini: 'Negativo al #Covid, il mio virus dovuto a una puntura di zanzara tropicale'… - TuttoMercatoWeb : Lecce, Rossettini: 'Il mio virus forse dovuto a una puntura di zanzara tropicale' - Fantacalcio : Lecce, il report dall'allenamento: fuori Rossettini e Deiola -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Rossettini La fine di un incubo: Rossettini è tornato a Lecce Calcio Lecce Lecce, Rossettini: "Io in ospedale? Sì, forse per colpa di una zanzara"

Febbre, mal di testa e brividi dopo la partita con la Juventus, forse causati dalla puntura di una zanzara. A più di 3 settimane dai primi sintomi, Luca Rossettini spiega quanto accadutogli. "Sono in ...

Genoa-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nicola è orientato ad affidarsi al 3-4-1-2. Nel reparto offensivo Iago Falque dovrebbe agire da trequartista da alle spalle della coppia formata da Pandev e Pinamonti, favoriti su Sanabria. Per il res ...

Febbre, mal di testa e brividi dopo la partita con la Juventus, forse causati dalla puntura di una zanzara. A più di 3 settimane dai primi sintomi, Luca Rossettini spiega quanto accadutogli. "Sono in ...Nicola è orientato ad affidarsi al 3-4-1-2. Nel reparto offensivo Iago Falque dovrebbe agire da trequartista da alle spalle della coppia formata da Pandev e Pinamonti, favoriti su Sanabria. Per il res ...