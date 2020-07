Latina, incidente sul lungomare: furgone finisce sulla ciclabile (Di lunedì 20 luglio 2020) Latina, incidente sul lungomare: questa notte un furgone si è scontrato contro la pista ciclabile. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri. Dopo lo scontro il mezzo è rimasto incastrato nella balaustra, impedendo la circolazione stradale. Fortunatamente il conducente non ha riportato lesioni e non ci sono feriti. Maria Concetta Alagna Latina, incidente sul lungomare: furgone finisce sulla ciclabile su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

