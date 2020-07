Juventus-Lazio 2-1, doppio Ronaldo: il nono scudetto di fila è ormai una formalità (Di lunedì 20 luglio 2020) I bianconeri sbloccano nella ripresa prima su rigore (mani di Bastos) e poi con un assist di Dybala per il portoghese. Accorcia Immobile. Il tricolore può arrivare giovedì a Udine Leggi su corriere

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - maxiritrosi : #SerieA Fecha 34 Final - Juventus 2 -Lazio 1 Posiciones 1Juventus80 2Inter72 3Atalanta71 4Lazio69 5Roma58 6Napoli56 7Milan56 - Sutowjyo : RT @Info_SerieA: FT: Juventus 2-1 Lazio ? ? Ronaldo 51'P, 54' ? Immobile 83'P -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

In virtù dei risultati maturati, la Juventus sale a otto lunghezze sui meneghini, ovvero i più diretti concorrenti, in seguito al successo contro la Lazio. I punti in classifica sono ora 80, ...È una Lazio defezionata e con il morale sotto ai piedi quella che giunge a Torino, al cospetto dei campioni d’Italia della Juventus. Formazione inedita per Inzaghi che, tra le altre cose, è costretto ...