Google continua la guerra al Complottismo sul COVID19: demonetizzati siti e video (Di lunedì 20 luglio 2020) Google continua la guerra al Complottismo sul COVID19 è esattamente quel genere di notizia che siamo orgogliosi e speravamo di potervi dare presto. Premessa doverosa per chi non ha la pazienza e la necessaria accortezza di leggere un articolo per intero: sì, è una notizia assolutamente vera e no, non si tratta di censura. Impedire ad un folle o un profittatore di entrare in un teatro pieno di gente urlando che c’è un incendio per vedere la gente morire correndo verso le uscite di sicurezza o, peggio, per appostarsi davanti alle stesse facendo mattanza di portafogli non è censura. È impedire ad un profittatore di sfruttare le paure altrui per proprio profitto e per far guadagno. Anche perché, se davvero simili individui agissero per solo amore della ... Leggi su bufale

clikservernet : Google continua la guerra al Complottismo sul COVID19: demonetizzati siti e video - Noovyis : (Google continua la guerra al Complottismo sul COVID19: demonetizzati siti e video) Playhitmusic - - Walter00365070 : @Storace In veneto preoccupa la ndrangheta - Walter00365070 : @LegaSalvini Pensate al Veneto che governate, piuttosto - StampaFin : Un T-Rex nel salotto grazie a Google: le novità sulla realtà aumentata Google sta investendo sempre più per far ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Google continua Google continua a sconsigliare l’installazione di AnTuTu TuttoAndroid.net Johnny Depp: Hollywood attende le conseguenze del processo

Johnny Depp ha fatto causa all’editore del Sun, News Group Newspapers, e al direttore esecutivo del giornale, Dan Wootton, per averlo descritto come un “picchiatore di mogli” in un articolo dell’april ...

Gmail si aggiorna: introdotte fantastiche novità per gli utenti di Google

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica targato Google più utilizzati dagli utenti provenienti ... che offre la possibilità di usufruire di funzioni specifiche grazie ai continui aggiornamenti ...

Johnny Depp ha fatto causa all’editore del Sun, News Group Newspapers, e al direttore esecutivo del giornale, Dan Wootton, per averlo descritto come un “picchiatore di mogli” in un articolo dell’april ...Gmail è uno dei servizi di posta elettronica targato Google più utilizzati dagli utenti provenienti ... che offre la possibilità di usufruire di funzioni specifiche grazie ai continui aggiornamenti ...