Ghost of Tsushima influenza anche il turismo e la pagina dell'isola collabora con il gioco (Di lunedì 20 luglio 2020) Nonostante i vari combattimenti e lo spargimento di sangue, Ghost of Tsushima fa un ottimo lavoro nel mostrare la bellezza naturale di Tsushima.L'isola giapponese è notoriamente rurale anche oggi: gran parte è ancora ricoperta da foreste lussureggianti, che si trovano accanto a colline e montagne disabitate. Come tale, è una destinazione turistica popolare e il suo sito Web ufficiale ha appena annunciato la collaborazione proprio con il gioco per aiutare a far avere un po' più di visibilità al luogo.La prefettura di Nagasaki - di cui Tsushima fa parte - ha una pagina turistica dedicata all'isola. E in questo momento, è pieno di informazioni sul titolo esclusivo per PlayStation ... Leggi su eurogamer

