Covid, il virus corre in Usa e in India. In Italia il dato più basso da febbraio (Di lunedì 20 luglio 2020) Le vittime sono più di 600 mila, oltre 14 milioni i contagi. A spingere in alto la curva sono soprattutto i Paesi negazionisti. Da oggi mascherina obbligatoria in Francia. Ieri tre i deceduti nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Covid, a Napoli otto contagi al giorno: «Ma il virus ora fa meno paura» Il Mattino CORONAVIRUS / SEI NUOVI CASI IN UN GIORNO IN ABRUZZO,

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3342 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto ...

Intervista all’ambasciatore in Thailandia Lorenzo Galanti

“Con meno di 3.250 casi complessivi di Covid, e ormai 50 giorni con soltanto casi provenienti dall’estero, si può dire che la Thailandia sia riuscita a controllare con successo il virus. L’ha fatto ...

