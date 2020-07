Vertice Ue, Olanda e 'frugali' non cedono sui sussidi. E Orban attacca Rutte (Di domenica 19 luglio 2020) Restano distanti le posizioni dei leader dei 27 al Consiglio Ue , dove si cerca un accordo per dare una risposta alla crisi economica scatenata dalla pandemia di Coronavirus . Due giorni non sono ... Leggi su quotidiano

petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - FidanzaCarlo : Panico a sinistra... @Viktor_Orban attacca Rutte e dice: “È una questione tra #Italia e #Olanda... e io sto con l’I… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vertice all'Aia, il diktat dell’Olanda: “Eliminate Quota 100”. Conte: non siete la troika [dal nostr… - savarese46 : Vertice Ue, Olanda e 'frugali' non cedono sui sussidi. E Orban attacca Rutte - elvirapollina : RT @davcarretta: Io non so come finirà il Vertice Ue su Recovery Fund. Ma se fallisce oggi, due pro-memoria: 1) 7 giorni fa tutti dicevano… -