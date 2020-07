Vertice Ue, nuova proposta di Michel: Recovery Fund a 750 miliardi, 390 di sussidi. Conte: «Cauto ottimismo». Paesi “frugali” verso ok (Di domenica 19 luglio 2020) All’Italia andrebbero 209 miliardi, 82 di sussidi. Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere, tra cui l’ammontare dei finanziamenti e la ripartizione tra sussidi e prestiti dei fondi che dovrebbero essere stanziati per il Recovery Fund. E la plenaria slitta ancora Leggi su ilsole24ore

repubblica : Vertice Ue, verso nuova proposta di Michel. Conte: 'Darà 2 soluzioni con 400 o 390 miliardi di sussidi' [aggiorname… - Marcozanni86 : 'A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto u… - petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - NoireVn : RT @ElioLannutti: Vertice Ue,Conte:«Verso nuova proposta di Michel».Rutte apre ad accordo.Non avrebbe più ragione di esistere un’Europa ric… - Agenpress : Vertice Ue. Michel, nuova bozza, 312,5 mld di aiuti diretti -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice nuova

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha inviato ai leader dei Paesi Ue una nuova proposta "che è frutto di un lavoro qualitativo estremamente intenso". I negoziati, ha sottolineato", ...per imparare da nuove persone differenti filosofie, differenti metodologie. Il team Tsunami ha vinto molti titoli, hanno schierato piloti di vertice... guidare per loro non si può dire che non ...