Siviglia-Valencia: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lopetegui va coi migliori, Voro torna alle due punte (Di domenica 19 luglio 2020) Qualche partita fa sembrava che il Valencia sarebbe arrivato all’ultima giornata senza giocarsi davvero nulla, invece un po’ per qualche vittoria interna, un po’ perchè le altre non hanno corso, ecco che i Pipistrelli si affacciano all’ultima giornata con qualche speranza di giocare in Europa l’anno prossimo. Grazie al guizzo di Kevin Gameiro di giovedì … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

