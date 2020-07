Genoa-Lecce, Nicola: “Abili ad adottare nostre strategie, soddisfatto dei miei. Salvezza? Voglio una squadra che lotta” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Genoa si aggiudica lo scontro Salvezza contro il Lecce.2-1: questo il risultato della sfida tra Genoa e Lecce, andata in scena al "Ferraris". Vittoria importante in chiave Salvezza per il Grifone che, grazie alla vittoria di questa sera, vola a +4 proprio sui salentini. Successo commentato al triplice fischio dal tecnico rossoblù Davide Nicola, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport.“Faremo sempre fatica, come la faranno i nostri avversari. Ricordo partite dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia. Abbiamo avuto tanti scontri diretti e non siamo stati al top, oggi è stata una partita in cui siamo stati abili ad adottare le nostre strategie, cercando il fraseggio tra le ... Leggi su mediagol

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Lecce 2-1, autorete di Gabriel (LEC) - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Napoli 2-1 Udinese Brescia 2-1 SPAL Genoa 2-1 Lecce Fiorentina 2-0 Torino #SSFootball - sportli26181512 : Nicola: 'Il Genoa ha dimostrato di avere qualità': Nicola: 'Il Genoa ha dimostrato di avere qualità' Il tecnico ros… - Mediagol : #Genoa-#Lecce, #Nicola: “Abili ad adottare nostre strategie, soddisfatto dei miei. Salvezza? Voglio una squadra che… -