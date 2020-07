Mattarella Nomina durante la Shoah Sami Modiamo Cavaliere di Gran Croce (Di sabato 18 luglio 2020) A 90 anni è stato Nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, ha ricevuto l’onoreficenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha raggiunto “con i suoi auguri più sentiti“, fa sapere il Quirinale. “Quando mi chiedono, lei è un sopravvissuto? Rispondo di … Leggi su periodicodaily

Per omaggiarlo, il presidente Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica. Samuel Modiano, detto Sami, è sopravvissuto al campo di sterminio di ...