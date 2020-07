“Màkari”, la serie tv RAI girata a San Vito Lo Capo (Di sabato 18 luglio 2020) Una serie tv in 4 puntate, ambientata tra la Riserva Naturale dello Zingaro e Baia Santa Margherita, andrà in onda nel 2021 su Rai Uno. Ieri l’annuncio ufficiale nel corso della presentazione alla stampa dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020/2021. La fiction dal titolo “Màkari”, tratta delle opere di Gaetano Savatteri, sarà prodotta... L'articolo “Màkari”, la serie tv RAI girata a San Vito Lo Capo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

