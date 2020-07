Hunter’s Arena: Legends è disponibile in accesso anticipato (Di sabato 18 luglio 2020) Hunter’s Arena: Legends, il nuovo action RPG Battle Royale sviluppato da Mantisco, è ora disponibile su Steam in accesso anticipato Quello dei Battle Royale continua ad essere un genere di grande successo e i giochi di questo tipo contano ogni giorno migliaia di giocatori connessi. Negli ultimi tempi però le software house hanno iniziato a sperimentare sempre di più e stanno nascendo sempre più titoli ibridi. Ad esempio da pochissimo è disponibile in accesso anticipato Hunter’s Arena: Legends, un nuovo action RPG Battle Royale sviluppato dalla software house coreana Mantisco. Gli MMO si fondono alle Battle Royale in Hunter’s Arena: ... Leggi su tuttotek

GamesArk_it : Il #BattleRoyale Hunter's Arena: Legends è disponibile in accesso anticipato @HuntersArena #RPG #MOBA #EarlyAccess… - SerialGamerITA : Hunter’s Arena: Legends, disponibile ora in Accesso Anticipato su PC -

Ultime Notizie dalla rete : Hunter’s Arena