Grillo blinda Sansa in Liguria. Alleanza giallorossa per sfilare la Regione a Toti. Di Maio mette agli atti il dissenso sul nome del candidato. Ma rispetta la scelta della base (Di sabato 18 luglio 2020) Un retroscena di Repubblica sulla candidatura di Ferruccio Sansa in Liguria infiamma il venerdì di casa M5S. L’intesa, faticosamente trovata tra Pd e Cinque Stelle, sul nome del giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa sarebbe fortemente messa in dubbio, se non addirittura osteggiata, e dal Garante del Movimento e dall’ex capo politico Luigi Di Maio. Che avrebbe dichiarato: “Non si può candidare chi ci è sempre andato contro”. Beppe Grillo allo stesso ministro degli Esteri avrebbe confidato: “Mi ha sempre attaccato”. Grillo reagisce al suo solito modo: con l’ironia. E pubblica sul suo blog un post in cui rivede il “suo” listino personale, ritoccandolo consistentemente verso l’alto, ... Leggi su lanotiziagiornale

